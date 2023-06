Avanti la raccolta di cibo per cani e gatti alluvionati

Dopo la prima trasferta nei territori alluvionati dell’Emilia-Romagna, lo scorso 27 maggio, il prossimo 24 giugno i volontari di Anpana Lucca si recheranno, nuovamente, in quelle zone martoriate per aiutare gli animali rimasti coinvolti nella tragica alluvione di metá maggio. Nella scorsa trasferta furono consegnati circa 30 quintali di cibo per animali, asciugamani e giocattoli per bambino, al canile di Imola, a Faenza (Magazzino Anpana Faenza e Centro Raccolta Emergency), ai gattili di Faenza e Cesena grazie alla sinergia di Anpana Lucca, Anpana Livorno, Anpana Siena e di simpatizzanti Anpana di Pisa e Firenze. Stavolta Anpana Lucca, molto probabilmente con Anpana Livorno, si recherà ancora a Faenza, Forlì e Cesena per distribuire ulteriore cibo per animali a canili, gattili e privati. “Da oggi continuerà la raccolta - fa sapere la Referente Adozioni Anpana Lucca, Mirella Magnelli - di cibo per i cani eo i gatti alluvionati dell’Emilia-Romagna, umido eo secco, presso la Sede Operativa di Anpana Lucca in S.Alessio, Via per S.Alessio n. 2145 (locali Vecchia Scuola Elementare)“. Questi i giorni di raccolta: oggi dalle 10 alle 13; domani dalle 10 alle 12 (raccolta straordinaria); sabato 176 dalle ore 10 alle 13; domenica 186 dalle ore 9 alle ore 12; venerdí 236 dalle ore 15 alle ore 17. Per informazioni contattare il numero 3662780347 oppure il numero 3470111662.