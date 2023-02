Avanti i lavori per i nuovi edifici antisismici

Vanno avanti i lavori del cantiere aperto a dicembre presso l’ISI di Barga e che vedrà, dopo la demolizione, già avvenuta di vecchia aula magna e delle ex scuole medie, la ricostruzione della stessa e di una nuova ala dell’ISI di Barga molto più capiente e funzionale. Presso il cantiere una verifica sullo stato dei lavori che dovrebbero concludersi nei tempi previsti, ovvero l’aprile del 2024.

Si è svolto infatti un sopralluogo del presidente della Provincia Luca Menesini, insieme a tecnici della Provincia e direttore dei lavori, e con la presenza anche della sindaca di Barga Caterina Campani e della dirigente scolastica Iolanda Bocci.

Alla fine dell’intervento, così come avvenuto per il cosiddetto blocco A, anche i nuovi edifici saranno adeguati alle più restringenti normative di sicurezza ed antisismiche per una scuola sempre più bella e sicura. I lavori costeranno quasi 5 milioni di euro di cui 4,7 milioni resi disponibili dal Ministero dell’Istruzione e i restanti 286mila euro circa di contributi sul conto termico del GSE.

Per quanto riguarda gli interventi, al posto dei due fabbricati demoliti sorgerà una nuova Aula Magna da 400 mq ed un blocco C che si innalzerà di un piano, per una superficie complessiva di 2.740 mq rispetto ai 1.460 attuali. Questo consentirà innanzitutto di ospitare nel complesso dell’ISI di via dell’Acquedotto anche tutte quelle classi che attualmente sono ubicate al piano superiore della palazzina che invece si trova in viale Cesare Biondi e che ospita anche le scuole medie. E di creare in via dell’Acquedotto un vero e proprio campus scolastico degli istituti superiori.

Le ditte attualmente impegnate nei lavori fanno parte di un’ATI (Associazione temporanea di imprese) formata da Colombani Costruzioni; Campigli srl; O.L.V. srl e Technologica srl.

In questa nuova ala dell’istituto troveranno posto non solo aule e laboratori ma anche, al piano terra, l’atrio di ingresso, la presidenza, gli uffici amministrativi con la segreteria, l’aula dei docenti, nonché la biblioteca e i servizi igienici. Tra il primo e il secondo piano sono previste 18 aule didattiche. L’intervento prevede anche la realizzazione di un’ampia pensilina esterna, in legno e acciaio, di collegamento fra il blocco "A" già presente e il blocco "C" in aderenza con il corridoio dell’aula magna in modo da "ricucire" il prospetto principale e evidenziare l’ingresso.

La copertura rappresenterà anche uno spazio protetto in caso di pioggia durante l’attesa dell’apertura della scuola. Sotto il profilo impiantistico è prevista l’installazione di 2 specifiche vasche di recupero dell’acqua piovana proveniente dal tetto per essere riutilizzata per lo scarico dei wc.

Su una parte della copertura del nuovo edificio saranno collocati pannelli fotovoltaici per un totale di 20 kw, mentre il nuovo impianto di illuminazione sarà totalmente a Led. Sullo stesso complesso scolastico è inoltre previsto un intervento di adeguamento alla normativa antisismica e di riqualificazione che interesserà il blocco che attualmente ospita le cucine (blocco E) con un costo complessivo di circa 4 milioni di euro finanziato nell’ambito del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza).

Luca Galeotti