"Autostrada gratuita. Forza Italia determinante"

"Forza Italia è stata determinante nell’avvio del confronto con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sull’ipotesi di gratuità o agevolazione tariffaria nel tratto autostradale Lucca-Altopascio per mezzi pesanti e auto dei residenti": lo sottolinea in una nota il direttivo comunale partito azzurro che si dichiara estremamente soddisfatto dell’apertura del dialogo registrata nei giorni scorsi nell’incontro di Roma e che proseguirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. "Il nostro assessore alla mobilità, Remo Santini – si legge nella nota – ha fatto suo l’input di Forza Italia, prima lavorando per coinvolgere tutti i Comuni della Piana nel tavolo tecnico sulle possibili soluzioni di riduzione dell’inquinamento da traffico, poi a far convergere gli enti pubblici sulla convinzione di chiedere una riunione con i tecnici del Governo sull’ipotesi autostradale. Ma soprattutto a concretizzare il primo faccia a faccia è stato determinante l’impegno dell’onorevole Bergamini e del sottosegretario Ferrante, che hanno operato concretamente affinché il Ministero concedesse la riunione a cui hanno preso parte tutti i sindaci e il presidente della Provincia. Li ringraziamo, è stato un grande lavoro di squadra".

Forza Italia sottolinea la propria preoccupazione per il fatto che da anni ormai la Piana è il bacino più inquinato in Toscana per quanto riguarda le polveri sottili. "In attesa di nuove opere infrastrutturali, che richiederanno anni di tempo per essere realizzate – prosegue la nota – non possono bastare le ordinanze per limitare la circolazione dei veicoli più inquinanti e i divieti relativi a focolari e generatori di calore". "Serve una svolta – si conclude la nota di Forza Italia – e di lavorare su progetti pilota come quello di agevolazioni sul tratto autostradale Lucca-Altopascio può contribuire a risolvere i problemi. Il percorso non sarà semplice prima di fare valutazioni più concrete bisogna lavorare sul fronte dei dati aggiornati sul traffico e sull’impatto economico dei mancati introiti da pedaggio, ma la strada intrapresa è quella giusta. E la disponibilità del Ministero ci rassicura".

F.V.