Autostrada Fillungo Un furgone ogni 2 minuti

No, non sono statistiche che riguardano le principali vie di comunicazioni della città e nemmeno la martirizzata circonvallazione, peraltro sulla carta sottoposta a vincolo assoluto perché facente parte del complesso delle Mura urbane.

Sono i numeri dei veicoli che transitano da via Fillungo in un qualsiasi giorno della settimana.

Il rilevamento, compiuto dal nostro giornale, ha prodotto risultati a dir poco sconfortanti per quanto sotto gli occhi di chiunque transiti nella zona più centrale della città, in quello che una volta veniva definito il "salotto buono" e che ora pare un’arteria di scorrimento del traffico pesante.

Nel corso delle rilevazioni effettuate (dalle 10 alle 11 del mattino e all’altezza di un noto locale) sono risultati transitare ben 29 mezzi nel corso di un’ora, praticamente uno ogni due minuti, appunto. Numeri impressionanti. Di questi 29 mezzi, ben 24 erano corrieri, due di Sistema Ambiente, una macchina di Poste Italiane e due auto di turisti non si sa che intrappolati nelle vie medievali e in arrivo o in uscita dall’albergo.

Tutti e 29 i mezzi, se non altro, sono transitati da nord a sud, ovvero nel senso di marcia previsto dai regolamenti, ma non è una grande consolazione, se si considera che i camion continuano a scorrazzare in mezzo a pedoni, bici, passeggini, comitive di turisti che baloccano pensando di essere in un centro storico pedonalizzato e non in una sorta di raccordo anulare. Il delirio massimo, quando uno dei mezzi deve procedere alle consegne: inevitabili le file dei camioncini anche in numero di tre-quattro fermi come in una corsia autostradale imbottigliata.

Il problema va ormai avanti da anni senza che non sia stato posto rimedio, l’attuale amministrazione, proprio nei giorni scorsi, ha annunciato una possibile svolta, ovvero 300mila euro per le telecamere in uscita dalla città che dovrebbero accendersi nel febbraio-marzo del 2024. A quel punto, sarà possibile sanzionare automaticamente coloro che non dovessero rimanere nella ztl negli orari previsti, ma la misura, per l’elevato numero dei veicoli autorizzati sui quali evidentemente dovrà essere avviata una riflessione, rischia seriamente di essere un pannicello caldo.

Fabrizio Vincenti