Autopsia sulla neonata. Il pm nomina due esperti

Sono due i consulenti scelti dalla Procura per fare piena luce sul caso choc della neonata trovata senza vita venerdì scorso dalla madre nel suo lettino, in viale Castracani all’Arancio. La disperata corsa all’ospedale San Luca si era purtroppo rivelata inutile, dato che la piccina, di appena un mese, era arrivata già cadavere.

Il sostituto procuratore Vito Bertoni, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, affidando indaghini alla Polizia, ha incaricato il professor Marco Di Paolo e un neonatologo dell’Università di Pisa di effettuare tutti gli accertamenti necessari. L’autopsia verrà eseguita oggi a Pisa, ma ci vorrà tempo per chiarire il quadro in modo certo. Verranno infatti effettuati anche test tossicologici, determinanti per indirizzare le indagini. Gli stessi genitori si erano sottoposti subito volontariamente ad analisi del sangue nella giornata di venerdì, per chiarire l’eventuale origine esterna del malore fatale. Una prassi abituale in questi casi di morte improvvisa.

La piccola, di appena un mese, era stata trovata esanime nel suo lettino intorno alle 8 di mattina dalla madre che l’aveva allattata poche ore prima. La neonata non respirava più e aveva perso anche sangue dal naso. Inutile purtroppo la corsa al vicino ospedale San Luca. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti c’è quella di una “morte improvvisa in culla“, la cosidetta SIDS, che colpisce i neonati di pochi mesi. Improbabile invece che si sia trattato di un soffocamento involontario nel letto, ma non è affatto escluso che possa esserci stata una causa esterna, qualche sostanza finita in circolo nel sangue della piccina, magari per una qualche negligenza.

La Polizia, su incarico del pm Bertoni, ha effettuato accertamenti nell’abitazione della coppia (lei 21enne, lui 31enne) acquisendo alcuni materiali utili a chiarire con più precisione il contesto in cui si è cpnsumata l’improvvisa tragedia. I genitori sono sotto choc e attendono sgomenti di capire esattamente cosa abbia ucciso la figlia che era arrivata da appena un mese ad allietarne la vita.