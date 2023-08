"Autonomia per i musei di Lucca: Villa Guinigi e Palazzo Mansi"

I musei nazionali di Villa Guingi e Palazzo Mansi sono vicini alla svolta, nella direzione dell’autonomia. “Nei giorni scorsi il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto che porta da 44 a 60 il numero di musei autonomi in tutta Italia – dichiarano in una nota congiunta Alessandro Amorese, Capogruppo Fdi Commissione Cultura Camera dei Deputati, e Vittorio Fantozzi, Vice Capogruppo Fdi Consiglio regionale della Toscana –. Fra i nuovi entrati, due pilastri del panorama museale lucchese, Villa Guinigi e Palazzo Mansi“. “È un’ulteriore riprova dell’attenzione posta dal Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano – evidenziano i due espononenti di Fratelli d’Italia – verso le specificità culturali delle varie realtà della Penisola, e la testimonianza dell’impegno del Governo Meloni verso una maggiore qualità e fruibilità dell’offerta museale, ottenibile grazie all’autonomia che permetterà loro di essere guidati da un Direttore scelto per concorso e di trattenere gli incassi delle visite“. Dunque le due importanti pinacoteche cittadine si riaffacceranno presto su un’era nuova. “Non vediamo l’ora di vedere inaugurato questo nuovo corso per Lucca – è il commento di Amorese e Fantozzi – e di ricevere il Ministro Sangiuliano che presto sarà in visita nel capoluogo”.