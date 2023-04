Autonomia abitativa: incontro sul bando Co-mix oggi all’Informagiovani

Il progetto Co-Mix rende disponibili 2 alloggi situati in quartieri periferici del comune di Lucca, con lo scopo di creare esperienze di coabitazioni per le quali si prevede un accesso facilitato dei destinatari del progetto e servizi di supporto all’abitare. Saranno selezionati giovani in uscita dal proprio nucleo familiare di origine, o in uscita da percorsi di accoglienza socio-assistenziali. Grazie ad affitti a canone sostenibile e percorsi di accompagnamento all’abitare che stimolino dinamiche di collaborazione e reciproco rinforzo tra gli abitanti del quartiere, sarà possibile creare le condizioni per un processo di responsabilizzazione, indipendenza e auto-realizzazione. Se ne parla oggi alle 17 all’Informagiovani di via delle Trombe. Gli interessati devono confermare la propria presenza chiamando lo 0583442319 o con mail a: [email protected]