Automobilisti indisciplinati. Ben 5mila multe in 12 mesi. Decurtati oltre 10mila punti

La Polizia municipale ha controllato sulle strade della Piana ben 5.280 veicoli, elevando 4.724 multe per violazioni al codice della strada. Questi e altri dati emergono dal report presentato nel 160° anniversario della Fondazione del Comando della Polizia Municipale di Capannori, celebrato ieri con il sindaco Giordano Del Chiaro, l’assessore alla sicurezza urbana Davide Del Carlo e la comandante della Polizia Municipale, Debora Arrighi, alla presenza dei rappresentanti dei Carabinieri, dell’Aerobase di Tassignano, delle associazioni di protezione civile, dell’associazione Combattenti e reduci S.Gemma-Camigliano e del Gruppo Alpini Capannori. L’attività svolta nel 2024 dalla polizia municipale di Capannori è stata molto intensa e proficua in tutti i settori di sua competenza: dai controlli sulla viabilità, alla vigilanza ambientale, dall’attività di protezione civile, alla sicurezza urbana.

"I dati – afferma il sindaco Del Chiaro – evidenziano chiaramente che l’attività svolta è stata finalizzata, in particolare, a garantire la sicurezza stradale e, più in generale, la sicurezza del territorio e dei cittadini, priorità del nostro mandato. Colgo l’occasione per ringraziare la comandante e tutti gli agenti per il fondamentale lavoro svolto quotidianamente con impegno e professionalità sul nostro territorio". " Buoni i risultati raggiunti con il servizio notturno –spiega la comandante Arrighi –, che riprenderà giovedì prossimo, e grazie a ‘Whatsappiamo sicurezza’, che vede attivi gruppi e attività di vicinato. Ringrazio tutto il personale per l’impegno e la collaborazione".

La polizia locale è intervenuta in 154 incidenti stradali, ha provveduto al ritiro di 25 patenti e ha decurtato oltre diecimila punti, oltre a sequestrare 93 veicoli. Quattro gli automobilisti trovati alla guida in stato di ebbrezza, ma ha anche attivato corsi nelle scuole per 350 alunni. Il Reparto della Giudiziaria, Annona ed Informazioni ha effettuato 1.480 accertamenti di residenza e registrato 118 denunce di furto e smarrimento; Il reparto Vigilanza Ambientale ed edilizia ha accertato 106 violazioni amministrative, di cui 37 per abbandono di rifiuti, 14 per divieto di abbruciamenti e 55 relative al regolamento Igiene e Sanità. Ben 3.732 le ore di front office e 2.357 le richieste di intervento, mentre sono state notificate 53 notizie di reato all’Autorità Giudiziaria.

Barbara Di Cesare