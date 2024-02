Autolinee Toscane alla riscossa, 300 nuovi bus elettrici

La classe quinta primaria, della English Primary School di Lucca ha avuto il piacere di incontrare e intervistare, presso la propria sede, i signori Riccardo Nannipieri, coordinatore marketing di Autolinee Toscane e il signor Rossano Bocca “r.o.t.”, rete orari turni, anch’egli presso Autolinee Toscane.

Che cosa sta facendo Autolinee Toscane per migliorare la qualità del servizio e dell’aria?

“Autolinee Toscane ha in programma entro il 2025 di acquistare 300 bus elettrici e autobus con certificazione “euro 6+”, che garantiranno un servizio più sostenibile all’ambiente e alla qualità dell’aria di Lucca. Inoltre tra poco più di un mese - ha dichiarato il sig. Nannipieri - si potrà acquistare il biglietto direttamente con “carta conctatless” a bordo del mezzo. Sono state installate delle paline per l’indicazione dei tempi di attesa del bus, in modo da favorire l’utilizzo sempre più smart. Infatti con il sistema Avm “Automatic Vehicle Mobile” si potrà vedere sul proprio telefonino l’arrivo dell’autobus o eventuali ritardi, nonché il percorso in tempo reale. Inoltre dall’8 gennaio scorso è stato potenziato il servizio urbano ed extraurbano con l’aumento di diverse “tratte” e conseguentemente, chilometri percorsi“.

Secondo voi è sempre da preferire il bus?

“Quando è possibile - risponde il sig. Bocca - sì, perché, come ci insegnano nelle grandi città e in molti Paesi Europei, la mobilità pubblica favorisce gli spostamenti anche per la sicurezza; i nostri autobus sono dotati di telecamere che permettono di controllare gli utenti durante il viaggio e consentono di ridurre incidenti stradali e lo smog“.