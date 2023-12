Autobus e treni. Serve personale

Autisti, ingegneri, macchinisti. Questi i principali profili richiesti dalle aziende di trasporti, sia su ferro che gomma. Sono nove le posizioni aperte di Autolinee Toscane. Per assunzione a tempo indeterminato

si ricercano conducenti di autobus per tutti

i dipartimenti: Nord, che comprende Pisa, Lucca, Livorno e Massa, Centro, con Firenze, Prato e Pistoia, e Sud, che comprende l’area Siena, Grosseto e Arezzo. Per candidarsi occorre aver compiuto 21 anni, conoscere bene la lingua italiana parlata e scritta, essere in possesso della licenza di scuola media inferiore e di patente D o De e Cqc. Per chi non ha ancora patente né Cqc, Autolinee Toscane organizza anche corsi destinati ad aspiranti autisti che saranno poi inseriti in azienda o con contratto a tempo determinato, se over 29, o con apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi per chi ha, invece, un’età compresa tra 21 e 29 anni. L’azienda

di tpl ricerca, infine, addetti alla programmazione reti orari e turni, addetti alla manutenzione e IT data analyst. Per candidarsi: careers.at-bus.it.

È alla ricerca di personale anche il gruppo Ferrovie dello Stato, che per Busitalia seleziona per assunzione a tempo indeterminato operatori di sala operativa con diploma e residenza o domicilio nella provincia di Firenze. Progettisti tracciati, specialisti espropri e permessi, project controller sono altre figure ricercate in questo momento da FS. Per consultare i dettagli e per candidarsi: fscareers.gruppofs.it.

mo.pi.