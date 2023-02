Auto, viaggio, I-phone 14 e crociera Ecco chi sono i vincitori della lotteria

La fortuna ha baciato proprio loro. La dea bendata li ha visti benissimo. Ha avuto luogo l’estrazione dei biglietti della lotteria del Carnovale porcarese, edizione 2023. Alla manifestazione, a cura dell’associazione Happy Porcari, in sinergia con il Comune, hanno partecipato migliaia di persone durante i corsi mascherati cominciati lo scorso 22 gennaio. I tagliandi erano disponibili anche nei negozi del centro. Il primo premio, una Fiat Panda, se lo è aggiudicato Marco Tintori (in foto la consegna delle chiavi); il secondo, un viaggio a Disneyland a Parigi per due adulti e due bambini è andato a Valerio Adami, il terzo premio, un I-phone 14 Pro se lo è portato a casa Francesco Vezzani; il quarto premio, una crociera Costa, un viaggio da sogno, è andato a Jessica Pace.

M.S.