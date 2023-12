Auto tamponata finisce fuori strada. Due feriti sulla via di Fondovalle

Le sirene delle ambulanze e dei mezzi di vigili del fuoco e carabinieri che hanno squarciato il silenzio della notte di ieri, hanno risvegliato improvvisamente e messo in allarme la popolazione della Valle. La causa di tanto dispiegamento di forze era l’allarme per un brutto incidente, fortunatamente alla fine risultato senza conseguenze particolarmente gravi, avvenuto sulla via di Fondovalle, all’altezza di Bolognana, frazione del comune di Gallicano. Alla base sembrerebbe esserci stato un tamponamento tra un’auto della Vigilanza privata "Fidelitas" e una Audi.

L’utilitaria guidata dalla guardia giurata, da una prima ricostruzione sarebbe il mezzo tamponato, è stata sbalzata fuori strada, finendo capottata nella scarpata. La chiamata con la richiesta di soccorso è arrivata alla centrale operatività del 118 intorno a mezzanotte e tre quarti e immediatamente sono stati inviati sul posto due ambulanze, una della Misericordia del Barghigiano e l’altra della Croce Rossa di Bagni di Lucca, insieme a una squadra dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Lucca, giunti della sede distaccata di Orto Murato a Castelnuovo di Garfagnana.

In un primo momento la guardia giurata sembrava rimasta bloccata nell’abitacolo, mentre successivamente l’uomo è riuscito a uscire da solo, seppure con diversi traumi. Con il conducente dell’Audi è stato dunque trasferito per ulteriori controlli in codice giallo al pronto soccorso dell’Ospedale Santa Croce di Castelnuovo di Garfagnana.

Fio. Co.