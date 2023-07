Auto si schianta contro un palo della luce ad Altopascio: grave incidente stradale

Un boato nella notte che ha svegliato diverse famiglie. Grave incidente stradale sulla strada Provinciale Romana all’altezza di località Mandroni, nel Comune di Altopascio. Per cause ancora in corso di accertamento, una vettura, dai pezzi rimasti sull’asfalto sembrerebbe una Mercedes ha violentemente impattato contro un palo della pubblica illuminazione sul lato di via Ulivi. Il conducente ha fatto tutto da solo, infatti non sarebbero coinvolti altri veicoli. L’unica certezza è che l’uomo al volante per fortuna non è rimasto ferito gravemente. Sì, perché dopo il gran bòtto è riuscito a ripartire nonostante i danni ingenti alla macchina. Così facendo si è sottratto al risarcimento danni che dovrebbe per aver devastato una proprietà pubblica. Nessuno è riuscito a prendere il numero di targa.

M.S.