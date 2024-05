Auto e moto, corse di notte sulle strade

Sfrecciano a velocità sostenuta in moto o in auto, con notevole pericolo per gli altri utenti della strada. Alcuni residenti sulla via Romea lamentano il fatto che tra la cittadina del Tau e Porcari in alcune notti (per fortuna in maniera piuttosto sporadica) vada in onda un personale Gran Premio, con scorribande tra le due rotonde: quella sul viale Europa nel centro di Altopascio e quella all’ingresso di Porcari, zona via della stazione. Evidentemente sui due rettilinei, sul viale Europa e sulla provinciale Romana o via Puccini che dir si voglia, specialmente adesso con la bella stagione, qualche centauro si fa prendere troppo la mano e spinge tutti i suoi cavalli pensando di essere al Mugello.

M.S.