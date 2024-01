Auto distrutta dalle fiamme. Rogo nella notte: indagini

E’ andata completamente distrutta in pochi attimi, nonostante il tempestivo intervento dei vigili del fuoco. Auto incenerita dalle fiamme nella notte tra lunedì e martedì nei pressi del centro di Altopascio, in via Giorgio La Pira, una traversa di via Firenze e di via intitolata a Monsignor Biagiotti.

Un quartiere residenziale che si è svegliato con il bagliore del rogo. L’auto, dallo scheletro metallico rimasto (nella foto), sembrerebbe una Citroen, era parcheggiata a lato della strada, ampia e di servizio alle abitazioni, poco trafficata. Per cause in corso di accertamento ha cominciato a bruciare, sia la parte anteriore, del motore, poi l’interno dell’abitacolo e la carrozzeria.

L’incendio è stato domato, ma del veicolo non è rimasto altro che un ammasso di lamiere fumanti. In estate vi sono diversi casi di combustione per il caldo e per altri fattori concomitanti. Con il freddo attuale questi fenomeni sono più rari. In corso accertamenti.

M.S.