Auto devastata dal fuoco ad Altopascio: Attimi di Paura vicino a Via Roma

Completamente incenerita. In pochi attimi. Paura per l’incendio che ha distrutto e devastato una vettura sportiva in pieno centro ad Altopascio, nei pressi di via Roma. La macchina sportiva era parcheggiata quando, per cause in corso di accertamento, si sono sprigionate le fiamme che in un lampo hanno divorato la carrozzeria esterna e gli interni. Le cause dell’accaduto sono al vaglio dei vigili del fuoco, intervenuti con una squadra da Lucca per domare il rogo, mettere in sicurezza l’area avviandola alla bonifica. Tra le ipotesi, per il momento da considerarsi tali, una scintilla dai cavi elettrici potrebbe aver causato un corto circuito. Ma tutto ciò è da valutare. I danni sono ingenti. Per fortuna il fuoco non ha attaccato il palazzo adiacente. Sul posto anche gli agenti della polizia municipale e i carabinieri.

M.S.