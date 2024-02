Auto data alle fiamme abbandonata da giorni nel Parco fluviale

Un lettore ci segnala questa vettura incendiata e finita contro un cartello, che da circa una settimana fa bella mostra di sé (si fa per dire) sulla pista ciclabile del Parco fluviale, nella zona della passerella ciclo pedonale all’altezza di Sant’Anna. Sul posto ha fatto un sopralluogo la Polizia municipale e si sta accertando se la vettura, come presumibile, sia stata rubata e poi deliberatamente data alle fiamme. "Sarebbe comunque opportuno toglierla – sottolinea un lettore – perché veramente è qualcosa di sconcertante in mezzo a tanta natura".