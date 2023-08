Auto contro bici Grave un anziano

Un cicloamatore di 76 anni, B.O. le sue iniziali, in coma, ricoverato in prognosi riservata, nel reparto di Rianimazione all’ospedale Cisanello di Pisa per un vasto ematoma cerebrale. Per il momento, però, non sarà operato. E’ il bilancio di un grave incidente stradale verificatosi ieri mattina a Marginone, frazione di Altopascio, al confine con la Valdinievole. Per cause ancora in corso di accertamento, all’incrocio tra la provinciale Mammianese sud con via dei Cantini, si è verificato uno scontro tra una Fiat Panda, condotta da una ragazza residente a Pieve a Nievole e l’uomo in bicicletta.

L’anziano è caduto rovinosamente a terra sbattendo la testa. Lanciato l’allarme, sono scattati i soccorsi, coordinati dal 118: la centrale operativa ha fatto intervenire l’ambulanza della Croce Verde di Porcari e l’auto medica. I sanitari si sono accorti subito della gravità della situazione e per questo è stato allertato Pegaso uno che è atterrato nelle vicinanze e dopo aver caricato il paziente, lo ha trasportato in codice rosso al nosocomio pisano dove i medici hanno eseguito tutti gli accertamenti necessari. A preoccupare il trauma cranico. Le condizioni dell’anziano sono monitorate costantemente e nelle prossime ore sarà deciso se operarlo o meno.

Sul posto, per eseguire i rilievi di prassi, sono arrivati gli agenti della polizia municipale di Altopascio i quali cercheranno di ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto. La circolazione ha subito rallentamenti ma soltanto per pochi minuti, minimi i disagi, visto che ancora non tutte le aziende della zona hanno ripreso l’attività dopo la pausa estiva. L’anziano è molto conosciuto perché per molti anni ha avuto un bar a Marginone.

Massimo Stefanini