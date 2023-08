Auto contro bici Due incidenti

Due incidenti in tre giorni con protagonisti i cicloamatori di una certa età. Stavolta è toccato ad un settantenne in bici in via Fossanuova a Porcari. Urtato da una vettura, è caduto rovinosamente a terra e ha sbattuto la testa sull’asfalto. Sul posto è arrivata la Croce Verde di Porcari coordinata dal 118. L’uomo è stato trasportato all’ospedale San Luca per accertamenti. Non dovrebbe essere in pericolo di vita.