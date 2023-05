"Aumento di 20-30 euro l’anno Ma tariffe più basse della Piana"

"L’aumento è di 20-30 euro l’anno per le famiglie e continuiamo ad avere le tariffe più basse della Piana". Replica così il Comune di Porcari sulle accuse dell’opposizione sulla Tari. "Una spesa pubblica annuale, quella sostenuta per lo smaltimento dei rifiuti, pari a 2 milioni e 348mila euro, coperta sul territorio per il 70 per cento dalle utenze non domestiche e per il 30 dalle famiglie. Una percentuale - spiega l’assessora al Bilancio, Roberta Menchetti - che avrebbe potuto subire una drastica revisione a scapito delle utenze domestiche se avessimo interpretato alla lettera la normativa nazionale che escluderebbe dalla tassazione Tari i magazzini di prodotti finiti. Un problema, soprattutto per i Comuni a vocazione produttiva, che abbiamo risolto dialogando con le nostre aziende. Non sono stati ridotti i servizi erogati e nessuna prestazione ecologica è diventata a pagamento, compreso lo smaltimento del verde: una scelta che mira a disincentivare gli abbruciamenti o gli abbandoni. Molte le agevolazioni inoltre, che toccano una forbice ampia di popolazione".

M.S.