"Aumenti dal Comune Zero attenzione all’isee Stangano le famiglie"

ALTOPASCIO

"Il Comune di Altopascio stanga le famiglie", a dirlo i consiglieri di opposizione Maurizio Marchetti, Francesco Fagni, Simone Marconi, Fabio Orlandi, Valerio Biagini, Luca Bianchi che in una nota aggiungono: "Tutto ciò a causa degli ultimi provvedimenti della giunta guidata dal sindaco D’Ambrosio. Infatti l’amministrazione comunale, dopo aver regalato ai cittadini di Altopascio un aumento all’aliquota massima dell’addizionale Irpef e la reintroduzione della tassa sui passi carrabili per le aziende che era stata abolita dalle precedenti amministrazioni – afferma la minoranza, - nel consueto intento di fare cassa riserva anche un aumento inaudito delle tariffe scolastiche che dovranno pagare i genitori con l’inizio del nuovo anno didattico.

Dallo scorso 19 giugno (e fino al 27 Agosto) sono aperte le iscrizioni dei figli ai servizi mensa, pulmino e prescuola con i genitori che scoprono una sorpresa amarissima. Il buono mensa per le famiglie che non sono in grado di esibire l’Indicatore economico equivalente (o che lo hanno superiore ai 24.000 euro) passa da 3,5 euro a 5 euro a pasto con un aumento secco del 43 %. Per gli altri 4 scaglioni Isee l’aumento è mediamente intorno al 30%. Situazione analoga per quanto riguarda il pulmino scolastico con l’abbonamento base arrivato a costare 270 euro. Ma non ci si ferma qui. Come se non bastasse, oltre agli aumenti anzidetti, si rende a pagamento un servizio come il prescuola che fino ad adesso era gratuito. I genitori che, per motivi di lavoro, sono obbligati a lasciare il proprio figlio a scuola qualche minuto prima del suono della campanella d’ingresso dovranno sborsare infatti 50 euro (tariffa unica senza scaglioni Isee e che, quindi, riguarda anche le famiglie meno abbienti). Una scelta inaccettabile – conclude l’opposizione della cittadina del Tau - considerato, oltretutto, che il servizio di vigilanza sui ragazzi è svolto da volontari di alcune associazioni del territorio. Le parole e gli annunci sono molto distanti dai fatti". Ma.Ste.