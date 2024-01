Aumentano le esenzioni Tari

L’amministrazione comunale di Castelnuovo ha innalzato a 14 mila euro il limite Isee che consente ai cittadini, titolari di utenze domestiche ed in possesso di tutti i requisiti previsti, di poter richiedere, entro il 30 giugno di ogni anno, l’esenzione dal pagamento della Tari, la nota e sempre più costosa tassa sui rifiuti destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti. "Tale misura - sottolinea l’assessore al bilanci Ilaria Pellegrini - prende atto delle crescenti situazioni di disagio economico che, purtroppo, interessano anche il nostro territorio ed è, dunque, un primo passo per ampliare il numero dei cittadini che possono richiedere l’esenzione. Ricordo anche che per le attività commerciali il nostro regolamento prevede invece la riduzione del 20 per cento del tributo per il primo anno".