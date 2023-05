"Aumenta la Tari": la denuncia de “La Porcari che vogliamo“

"Dopo l’addizionale Irpef a Porcari aumenta anche la Tari".

Lo afferma il gruppo di opposizione “La Porcari che vogliamo“ dopo il consiglio comunale di martedì scorso. Non ci sta la minoranza guidata da Barbara Pisani, insieme ai consiglieri Massimo Della Nina, Riccardo Giannoni e Diego Giannini che attaccano la giunta: "Si va a gravare sulle tasche dei cittadini.

Il prelievo complessivo di addizionale Irpef a carico dei residenti - si legge in una nota - è passato dai 636.000 euro del 2022 ai 900.000 del 2023. Un aumento per tutti i porcaresi con reddito superiore a 15.000 euro lordi annui e che colpisce, per assurdo,

le famiglie nelle fasce di reddito più basse. A questo va ora ad aggiungersi anche l’incremento della Tari in alcuni casi più del 10%. Incrementi a cui non corrisponde l’aumento della qualità

dei servizi: è sufficiente girare per il paese per rendersi conto

del decadimento di manutenzioni, decoro e pulizia".

M.S.