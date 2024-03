Aumenta la lista delle opere pubbliche

Inserito a buon titolo, per storia e bellezze paesaggistiche e ambientali, oltre che di beni architettonici presenti sul territorio, tra i cinque Comuni della Garfagnana parte del progetto unitario interregionale “Ducato Estense“, Molazzana sta lavorando alacremente per aumentare in modalità esponenziale la propria visibilità. L’ottica è quella di una crescita su fronti diversi e particolarmente articolati che mira, con tante frecce e un solido arco dato anche dall’appartenenza identitaria alla Garfagnana, a dare un nuovo slancio alla promozione turistica e storico culturale di frazioni e capoluogo. Si passa dalla messa in sicurezza della viabilità, all’attenzione per il decoro urbano dei borghi, al potenziamento scolastico, da ricordare il fiore all’occhiello locale della scuola immersa nel verde di Montaltissimo, fino al potenziamento delle attrattive storico culturali e delle potenzialità naturali date dall’ambito montano delle Alpi Apuane.

Su queste basi, si è reso necessario optare per delle modifiche di crescita anche all’interno del piano economico triennale delle opere pubbliche 2024-2026 che, con l’arrivo di nuovi finanziamenti, è schizzato a oltre 7 milioni di euro. Tra i principali interventi sono segnalati dall’amministrazione comunale di Molazzana, guidata dal sindaco Andrea Talani, il ripristino del movimento franoso lungo la strada comunale Monteperpoli-Castellaccio, in località Spiaggette, per 576mila euro, poi le opere particolarmente urgenti di messa in sicurezza e consolidamento del movimento franoso che interessa l’abitato di Ca’ di Matteo e la strategica Sp 43, 2 milioni di euro, e i lavori di messa in sicurezza della strada comunale per Eglio per circa 200mila euro, su danni causati degli eventi calamitosi del gennaio 2020.

In evidenza anche l’adeguamento funzionale della strada forestale infrastrutturale di interesse pubblico in località Piastraccia per 85mila euro, il ripristino dei dissesti sul versante località Tievora – Molazzana per 77mila euro, gli interventi di messa in sicurezza e manutenzione tratti stradali comunali per 150mila euro e di efficientamento energetico edificio scolastico per 495mila euro. Oltre alle opere di regimazione idraulica e messa in sicurezza di un muro di sostegno in località Canale nella frazione di Cascio per 210mila euro. Questo, passando, tra gli altri, dai 934mila euro per il progetto “Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati del comune di Molazzana“, dal milione e 720mila euro per la Casa Museo Maraini alla Pasquìgliora e dai 400mila euro per la valorizzazione delle storiche mura della Rocca di Sassi.

Fiorella Corti