Auguri Maestro. Giacomo Puccini torna a scuola

E’ ancora un “buon compleanno Puccini“. Spazio dunque alla seconda giornata di studi delle scuole del Comprensivo intitolato al Maestro, in collaborazione con la Fondazione Giacomo Puccini e la partecipazione della direttrice Simonetta Bigongiari. “La città di Lucca è ricca di angoli più o meno conosciuti ai turisti e agli stessi lucchesi che si intrecciano con la storia, con le leggende e con le vite dei cittadini illustri del territorio. Fra questi – sottolineano gli organizzatori – vi è sicuramente Giacomo Puccini, un genio che concludeva una tradizione di antenati celebri organisti legati alla cappella Palatina del Duomo di Lucca (a cui anche lui era destinato) per aprirsi a concepire una ben diversa musica per il mondo. A Lucca Puccini visse l’infanzia e la prima giovinezza, le prime esperienze musicali e i primi amori, e sempre vi tornò nonostante il suo rapporto conflittuale con la città“. In occasione dell’anniversario della nascita dell’artista, che ricorre il 22 dicembre, nell’ ambito del Progetto Musica dell’istituto comprensivo “Giacomo Puccini”, a cura degli insegnanti referenti Antonio Della Santa e Lucia Coli condiviso con la Dirigente Scolastica, si terrà alla scuola “Massei” di Mutigliano una mattinata di studi sulla figura del Musicista. Infatti, grazie alla collaborazione con La Fondazione Puccini il 22

dicembre alle 8.45 è previsto un intervento di Simonetta Bigongiari, Direttore del Puccini Museum – Casa natale.

“I nostri ragazzi passeggiano per le vie del centro spesso ignari delle storie legate alle strade che percorrono ed alle piazze in cui sostano. Il progetto vuole essere un percorso di consapevolezza alla scoperta delle zone della città legate alla vita del Maestro: un uomo austero e affascinante, elegantemente vestito, amante dei piaceri e delle belle donne, che cacciava e fumava decisamente troppo“. Questa attività rivolta agli alunni delle classi terze dell’istituto “Massei” vede la collaborazione degli insegnanti di lettere Nicoletta Giuliani De Santis, Furio Detti e Massinissa Ramacciotti e delle insegnanti di inglese Sara Milleri ed Elena Moncini.