Auguri in musica per i 100 anni di Teresa

"Il sindaco Daniele Gaspari e l’amministrazione comunale, con vivo piacere e sincera emozione, sono lieti di partecipare al centenario della concittadina Teresa Sisti e le esprimono le più sentite congratulazioni per aver tagliato un così importante traguardo".

Così si legge nella pergamena consegnata dallo stesso sindaco di Castiglione di Garfagnana a Teresa (nella foto Borghesi), classe 1923, in occasione del suo centesimo compleanno. Insieme a questa testimonianza di partecipazione allo straordinario evento, sono naturalmente arrivati anche fiori, un bel dolce con tante candeline e un brindisi beneaugurante con amici e parenti, ma non solo. Per Teresa e il suo speciale compleanno, infatti, si è riunita buona parte della comunità locale che si è ritrovata sotto la finestra della sua abitazione per fare festa e cantarle i migliori auguri, a suon di musica dal vivo. Per le note ci ha pensato addirittura la Fanfara Alpina di Castiglione, diretta dal suo maestro Silvano Marcalli, che ha dettato il ritmo condiviso.

Grande l’entusiasmo e la felicità di Teresa Sisti, centenaria in gran forma a parte qualche piccolo acciacco dato dall’età, cittadina molto conosciuta e apprezzata nel borgo, anche per la sua gestione della storica bottega di generi alimentari, condotta per decenni con grande perizia. A questi auguri tanto speciali e gioiosi per i cento anni di Teresa Sisti, si unisce con partecipazione anche l’intera redazione de La Nazione.

Fio. Co.