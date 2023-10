"Audizione famiglie di San Cassiano a Vico: il caso di Lucca"

Il caso dell’impianto sportivo di San Pietro a Vico tiene banco. Il centrosinistra oggi chiede la convocazione urgente della commissione lavori pubblici ed ambiente, per dare seguito alla richiesta di audizione che è pervenuta dal Comitato delle famiglie. La domanda arriva in particolare da Daniele Bianucci, Gianni Giannini e Francesco Raspini, che in tal senso hanno inviato una lettera scritta al presidente dell’organismo.

“Lo scorso 27 settembre abbiamo ricevuto dai rappresentanti del Comitato dei genitori dell’impianto sportivo di San Cassiano a Vico la richiesta di un confronto, assieme anche al sindaco e all’assessore allo sport Barsanti – spiegano Bianucci, Giannini e Raspini – Ci sembra questa una proposta molto importante, da non far cadere assolutamente nel vuoto. Anche perché, sul rapporto con questi genitori, l’assessore Barsanti è stato protagonista di un certo caos, che ha lasciato tutti di stucco: annunciando prima l’intenzione di contattarli uno ad uno, e poi smentendo questa possibilità. Naturalmente le famiglie non hanno alcuna responsabilità, rispetto a una dinamica che, da qualsiasi parte si voglia vedere, rischia comunque di peggiorare la qualità della vita di tanti bambini ed adolescenti lucchesi, e il loro diritto ad un’attività sportiva serena e sicura. Pertanto, abbiamo scritto al presidente di commissione, domandando una convocazione urgente dell’organismo per addivenire all’audizione dei genitori“.