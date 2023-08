Attraversamenti pedonali illuminati Centomila euro per la sicurezza

Sicurezza stradale al primo posto. L’amministrazione Menesini installerà otto nuovi attraversamenti pedonali luminosi sulla

viabilità comunale e, in particolare, sulle strade più transitate e in prossimità di edifici pubblici, tra cui le scuole, al fine di garantire maggiore sicurezza soprattutto agli utenti più deboli della strada come ciclisti e pedoni. Il progetto, che prevede un investimento di circa 100 mila euro, è stato approvato dalla giunta. Un nuovo servizio, a servizio dei cittadini, in alcuni dei luoghi nevralgici della viabilità, a oggi non adeguatamente segnalati e illuminati. Le localizzazioni dei nuovi attraversamenti sono state individuate dall’ente di Piazza Aldo Moro anche in base alle richieste dei cittadini. Gli attraversamenti luminosi saranno installati entro fine anno in via della Madonnina davanti al Santuario, in via dei Boschi a Verciano, in via Pesciatina a Gragnano di fronte alla fontana, in via di Sottomonte a Guamo e a S.Leonardo in Treponzio, in via di Tiglio di fronte alla scuola ‘Don Aldo Mei’, in via dei Bocchi a Segromigno e sullo Stradone di Camigliano.

"Con questa operazione vogliamo migliorare ulteriormente la sicurezza sulle nostre strade per pedoni e ciclisti, implementando il numero di attraversamenti pedonali luminosi sulla rete stradale e particolarmente sulle arterie di maggiore scorrimento vicino ad edifici pubblici come le scuole, ma anche sulle strade comunali con particolare

attenzione ai centri abitati – spiega l’assessore ai lavori pubblici, Davide Del Carlo -.I punti dove installare i passaggi pedonali luminosi sono stati individuati grazie ad una ricognizione sul territorio ed anche accogliendo alcune segnalazioni giunte dai cittadini. Si tratta di infrastrutture importanti per la sicurezza stradale degli utenti deboli della strada, come pedoni e ciclisti ma anche degli automobilisti sia di giorno quando sono infunzione lampeggianti, che di notte quando scatta l’illuminazione. Proseguiamo così

concretamente il progetto “strade sicure“".

Attraversamenti pedonali luminosi sono presenti a Borgonuovo, a Gragnano, sul viale Europa a Lammari, in via dei Masini a Marlia, in via Domenico Chelini, in via della Madonnina a Santa Margherita e sulla via Romana.