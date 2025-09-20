Attività fisica, al via i corsi comunali

Mercoledì 1 ottobre prenderanno il via i corsi sportivi comunali della stagione 2025-2026. Anche quest’anno sono numerose e di vario genere le proposte rivolte a bambini, ragazzi e adulti offerte dalle associazioni sportive del territorio per un totale di oltre 40 corsi sportivi. Le attività sportive proposte spaziano dal fitness a discipline più classiche come calcio, pallavolo, atletica leggera e arti marziali fino alle danze tradizionali popolari. "Il nostro obiettivo – spiega l’assessore allo sport Gaetano Ceccarelli – è il benessere psico fisico delle persone". Sul sito del Comune si possono trovare tutte la associazioni e i relativi recapiti per organizzarsi con l’attività prescelta.

Ad Altopascio, invece, tornano i corsi di attività motoria per gli over 55 promossi dall’amministrazione D’Ambrosio. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di favorire uno stile di vita attivo e salutare, oltre a promuovere l’aggregazione sociale. Le iscrizioni sono aperte, fino a esaurimento posti, i moduli sono reperibili a Ufficio sociale, Urp e sul sito del Comune di Altopascio nella sezione dedicata.

I corsi prendono il via lunedì 6 ottobre e proseguiranno fino al 31 maggio 2026. È possibile scegliere tra tre diverse sedi e fasce orarie: il lunedì e giovedì dalle 16.30 alle 17.30 alla palestra della scuola primaria di Spianate, il martedì e giovedì dalle 14.30 alle 15.30 nella palestra di via Marconi ad Altopascio e il mercoledì e venerdì dalle 15.30 alle 16.30 al Comitato di Badia Pozzeveri. La quota di partecipazione è di 130 euro per l’intero ciclo di incontri. Possono iscriversi i residenti nel Comune di Altopascio che abbiano compiuto almeno 55 anni e siano in possesso di un certificato medico di idoneità all’attività sportiva. Le domande di iscrizione possono essere presentate di persona all’Ufficio Protocollo del Comune, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30, oppure inviate con Pec a [email protected].