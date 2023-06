Attività e laboratori per sensibilizzare sul rispetto dell’ambiente

Si è appena celebrata la 49° Giornata Mondiale dell’Ambiente, un’importante iniziativa globale per invitarci a riflettere sull’importanza di salvaguardare il Pianeta. In occasione di questa ricorrenza il Coro Arcobaleno, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, organizza una giornata di attività tematiche e laboratori in collaborazione con diverse altre associazioni operanti nel territorio lucchese, per sensibilizzare la cittadinanza sulle tematiche del rispetto dell’ambiente e della presa di coscienza del contributo individuale nel sostegno alla lotta contro le conseguenze del cambiamento climatico.

L’evento si terrà oggi a partire dalle 15 presso la Biblioteca Civica Agorà. I bambini, a partire dai 4 anni, potranno partecipare a una serie di attività tematiche gratuite realizzate dal Coro Arcobaleno con la collaborazione della Biblioteca Agorà, le Associazioni Estro Teatro, Talea e Terra di Tutti e del Maestro di disegno Riccardo Pieruccini.

Alle 18.30, a conclusione del pomeriggio, presso la Chiesa dei Servi, adiacente all’Agorà, si terrà un concerto del Coro Arcobaleno ad ingresso libero con canzoni sulla natura, l’ecologia e la salvaguardia del pianeta, aperto a tutta la cittadinanza. Al termine del concerto verranno premiati tutti coloro che hanno partecipato ai laboratori con omaggi offerti dal Coro Arcobaleno e dall’Associazione Talea.

I bambini potranno partecipare a 2 laboratori a scelta tra i seguenti, a seconda dell’età: Riciclo Creativo, a cura del Coro Arcobaleno (a partire dai 6 anni), Teatro, a cura dell’Associazione EstroTeatro (a partire dai 7 anni), Letture Animate, a cura della Biblioteca Agorà (a partire dai 4 anni), Matrici in Legno, a cura dell’Associazione Terra di Tutti (a partire dai 4 anni), Disegno, a cura di Riccardo Pieruccini (a partire dai 9 anni) È raccomandata la prenotazione a [email protected] Il concerto delle 18.30 invece è aperto a tutta la cittadinanza.