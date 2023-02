Attiva la pista di Orto Murato L’elisoccorso torna ad atterrare

L’elisuperficie presso il Centro di Protezione Civile dell’Unione Comuni Garfagnana, in località Orto Murato (foto), nel Comune di Castelnuovo, è di nuovo utilizzata per il servizio eliambulanza. L’elicottero Pegaso è già tornato ad atterrare nella elisuperficie di Orto Murato in orario diurno. Contemporaneamente sono iniziati i lavori di adeguamento per l’atterraggio notturno. La piena funzionalità dell’elisuperficie in orario notturno resta subordinata alla installazione delle nuove attrezzature aereonautiche previste dal progetto aereonautico e all’autorizzazione Enac. Il Presidente dell’Unione Comuni Andrea Tagliasacchi: "Siamo certi che tutti i soggetti interessati parteciperanno con sollecitudine alle procedure tecnico-amministrative per raggiungere quanto prima possibile la piena funzionalità".

L’elicottero utilizzato è un bimotore classe A1AW139 che per le fasi di atterraggio e decollo deve rispettare dei protocolli specifici a cui, su richiesta della ditta che svolge il servizio di elisoccorso per la Regione, lo studio aeronautico deve conformarsi. L’infrastruttura di Orto Murato è sempre stata aperta e agibile per le attività di lavoro aereo e antincendio boschivo, ma la società esercente il servizio, per l’attività della eliambulanza, in relazione a esigenze operative dettate dalla tipologia di elicottero "Pegaso", ne aveva sospeso l’utilizzo per la classe operativa legata al mezzo.

