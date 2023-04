”Atti vandalici sulla Mura” Accuse al presidio del 25 Aprile

In occasione del 25 Aprile, associazioni legate alla sinistra hanno organizzato un presidio sulle Mura, sopra Porta San Donato. L’esito è stato l’imbrattamento del monumento, come risulta dalle fotografie pubblicate sui social dalla consigliera comunale Ilaria Vietina.

Lo sostengono i consiglieri delle forze di maggioranza per voce dei capigruppo: Lido Fava (FdI), Alessandro Di Vito (Forza Italia-Udc), Stefano Pierini (Lucca2032), Lorenzo Del Barga (Difendere Lucca), Armando Pasquinelli (Lega) ed Elvio Cecchini (Lista Civile Lucca); i quali condannano l’imbrattamento del Castello di Porta San Donato: “Le Mura di Lucca non si toccano – dicono – L’opposizione strizza l’occhio agli atti vandalici”.

”Sempre dalle fotografie della Vietina – dicono le forze di maggioranza – si evince la presenza di almeno due capigruppo della minoranza in Consiglio comunale: la già citata ex assessore della giunta Tambellini e Daniele Bianucci. Siamo quindi di fronte allo sdoganamento da parte di almeno un rappresentante delle istituzioni, che tra l’altro svolge un lavoro di educazione come insegnante verso i più giovani, di un atto vandalico ai danni del monumento principale della nostra città: le Mura di Lucca, il monumento simbolo della città“.

”Imbrattarlo – proseguono i capogruppo – oltre a costituire reato, dimostra la totale mancanza di rispetto nei confronti della città e l’assenza di spirito civico e civile da parte di coloro che negli ultimi dieci anni hanno amministrato la cosa pubblica. Nel condannare senza appello questo deprecabile fatto di cronaca, la maggioranza intende rassicurare i cittadini: la linea politica di governo di Lucca non sarà influenzata in alcun modo dalle iniziative strumentali di una minoranza assoluta di nostalgici della sinistra“.

”L’amministrazione – conclide la maggioranza – della città è infatti espressa dalla maggioranza dei lucchesi, che hanno democraticamente scelto il programma di governo della coalizione di centrodestra, guidata dal sindaco Mario Pardini. I molti progetti per Lucca sono contenuti nelle linee programmatiche a cui la maggioranza terrà fede per i prossimi anni, nel rispetto del mandato conferitogli dagli elettori. Se ne facciano una ragione i consiglieri Vietina, Bianucci ed i loro pochi seguaci rimasti“.