Attestazioni ISEE. Uffici disponibili per la compilazione

Con le nuove misure a sostegno del reddito, sempre più cittadini necessitano dell’attestazione ISEE da richiedere tramite i centri di assistenza fiscale: non solo per l’Assegno Unico Universale per i figli minori, ma anche per i vari bonus luce e gas, oltre agli aiuti comunali per chi, per esempio, assiste persone con handicap. Confartigianato mette a disposizione due addetti CAF sia per rilasciare informazioni, sia per assistere nella compilazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica utile al rilascio dell’attestazione ISEE. Info agli uffici in via Castracani, Trav. IV n° 84 o allo 0583/476455.