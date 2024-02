Atteso showcase degli Staindubatta allo Sky Stone & Songs

Nuovo showcase allo Sky Stone & Songs, in via Vittorio Veneto: oggi alle 18, protagonisti saranno gli Staindubatta, che presenteranno in versione acustica il loro album più recente, "*", uscito l’aprile scorso. Gli Staindubatta (Federico Bragaglia, Simone Tardelli, Emilia Galgani, Simone Venturi e Francesco Lorenzetti) hanno effettuato una scelta musicale, culturale e stilistica molto originale: comporre i testi in dialetto garfagnino. Una scelta ‘dichiarata’ già dal nome: “staindubatta“ in garfagnino significa “dove lo metti sta“, cosa che, però, loro non fanno davvero, muovendosi molto e in molte direzioni, sempre alla ricerca di nuove sonorità e nuovi orizzonti musicali. Alla base è sempre presente una forte ricerca linguistica, elemento secondo loro fondamentale nella musica contemporanea.

Sebbene compongano in dialetto, non parlano solo della loro realtà e delle loro zone, bensì cercano di avere vedute molto ampie.

Nel 2017 pubblicano il loro primo video – completamente autoprodotto – del brano ‘Avàle’ che anticipa l’uscita del loro primo demo omonimo. Nel 2018 danno vita a una collaborazione con lo scrittore emiliano Silvano Scaruffi che sfocerà nella creazione degli spettacoli ‘Sempre vinti, sempre ribelli’ e ‘Buiarone’, grazie ai quali suoneranno in vari teatri dell’Emilia Romagna e non solo. Nell’estate 2019, organizzano ‘Palèo’, un tour sulle proprie montagne, le Alpi Apuane, dove si alimentano con batterie di auto, fornendo al pubblico cuffie wireless, per evitare l’inquinamento acustico: da questo tour nasce un docufilm, proiettato in diversi cinema d’Italia.Nell’agosto 2022 vengono scelti da Vinicio Capossela per aprire il suo concerto al festival ‘Mont’Alfonso sotto le stelle’. L’anno scorso, il nuovo album e il 20 agosto il concerto di notte, al buio, in un bosco a San Pellegrino in Alpe.