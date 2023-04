"Attenzione alle truffe" A lezione dai carabinieri per imparare a difendersi

Interessante iniziativa giovedì scorso nella Sala Suffredini del comune di Castelnuovo di Garfagnana. Il Comandante della Compagnia Carabinieri, capitano Biagio Oddo, presentato dal vicesindaco Chiara Bechelli e dall’assessore Patricia Tolaini, ha infatti incontrato la cittadinanza per parlare di truffe, di come riconoscerle e di come difendersi. All’iniziativa hanno assistito numerose persone che hanno poi dato vita a un dibattito con domande e risposte sul tema.

Particolarità della serata è stata la proiezione di un video con riprese reali di una tentata truffa realmente verificatasi l’anno scorso, con la presenza della vittima, una signora che all’epoca dai fatti si era insospettita dal tenore della telefonata che i truffatori gli avevano fatto per anticipare la loro visita a casa. A quel punto aveva chiamato subito i carabinieri che avevano così potuto procedere nei confronti dei responsabili. La donna ha raccontato la sua esperienza, unendo i propri consigli a quelli del Comandante della Compagnia. Gli incontri sul tema promossi dai carabinieri proseguiranno nei vari Comuni della Garfagnana e Mediavalle a cura dei vari comandanti di Stazione del territorio.

E intanto, proprio in Valle del Serchio, ecco emergere un altro recente caso di truffe. Si tratta dell’ormai classico raggiro allo sportello bancomat dove invece di ricevere un versamento, seguendo le istruzioni telefoniche del truffatore si finisce per versargli una certa somma.

Vittima della truffa una coppia sui 50 anni di Coreglia. L’uomo aveva messo in vendita su un sito internet la sua moto ed era stato contattato a inizio dicembre per l’acquisto al prezzo di 5200 euro. Il presunto acquirente si era detto disposto a versare subito una cospicua caparra e aveva invitato il venditore di Coreglia a recarsi a uno sportello Postamat per accertarsi che andasse a buon fine. L’ignaro venditore aveva introdotto la tessera e seguito le sue istruzioni, ma invece di ottenere 3000 euro sul proprio conto, aveva in realtà effettuato un versamento il 250 euro sul conto del truffatore. Il tutto due volte, visto che fingendo un problema tecnico, l’altro l’aveva convinto a usare anche il bancomat della moglie. In totale un raggiro da 500 euro. Il responsabile è stato poi individuato dai carabinieri: un 45enne di Novara che ha agito con una complice. Saranno processati, ma rischiano di farla franca perché molto spesso è difficile dimostrare la truffa. E allora un consiglio: mai recarsi al bancomat per farsi accreditare somme.

P.Pac.