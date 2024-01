Atletica e ciclismo. E poi la Mille miglia

Durante tutto l’anno grandi eventi internazionali e nazionali in programma, per richiamare un pubblico di appassionati da tutta Italia e dall’estero. Quest’anno c’è grande attesa anche per le manifestazioni sportive, con il ritorno di una tappa del Giro d’Italia dopo ben 39 anni nella nostra città, che rende la programmazione interessante da molti punti di vista. Nel contesto pucciniano tanti di questi eventi sono volti a ricordarlo, come la passione che il Maestro aveva per le automobili. Qui la Mille miglia, una delle più importanti manifestazioni di automobilismo storico italiano; oppure la 47ª edizione del Rally al Ciocco che aprirà il calendario delle gare di campionato assoluto, importante e storica. Il Rally città di Lucca, con il suo suggestivo traguardo sulle Mura urbane. Competizioni a livello internazionale che coinvolgeranno luoghi fondamentali per la città e grandi atleti non solo lucchesi.

L’oscar del cicloturismo, il “World Athletics continental tour“, che renderà la città capitale per

un giorno di atletica leggera. La mezza maratona che

si corre sulle Mura urbane. E poi ancora Basket, calcio e scherma, con tornei e campionati ricchi di competizione e internazionalità. "Quest’anno lo sport andrà ad un altro livello - sottolinea l’assessore Fabio Barsanti -. Infatti, oltre alle storiche programmazioni che ci accompagnano da anni, riusciamo a rendere

il calendario internazionale. Siamo fieri dell’importanza della nostra città, e considerando quanto lo sport

sia importante è bello avere così tante attività

da condividere".

R.G.