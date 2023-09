"Atelier neuroestetico a Lucca: quando l'arte diventa occasione di crescita"

“Atelier neuroestetico“, è un’innovativa metodologia esperienziale alla mostra “Sognanti“ di Cesare Giovacchini e Gianfalco Masini che deriva dalla particolare metodologia di conduzione del gruppo, che inserisce al centro dello scambio relazionale, le opere artistiche dei due artisti. Il titolo è già di per sé una traiettoria fruitiva per il visitatore, che si trova sollecitato, non solo a livello sensoriale, da due percorsi di grande suggestione, con varie e interessanti proposte estetiche, date le diverse tecniche che hanno dato vita a pitture, sculture e composizioni materiche bi e tridimensionali, che ci aprono scenari interiori talora inediti. Durante il finissage della mostra, lunedì 18 settembre alle ore 10 del mattino, o alle 18 del pomeriggio, previa prenotazione, (sede della mostra al Real Collegio di Lucca), sarà possibile partecipare a un evento esperienziale in piccolo gruppo condotto dal dottor Enrico Marchi, psichiatra e psicoterapeuta, docente di tecniche di mediazione artistica e arteterapia.