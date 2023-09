Assunzioni in Comune Bandi aperti 20 giorni

Novità per le assunzioni e per le attribuzioni di incarichi al Comune di Altopascio. Entreranno un dipendente categoria contrattuale C nel corpo della Polizia Municipale, che va ad aggiungersi ai due che saranno assunti tramite concorso, e un D nell’ufficio segreteria. Sempre sul fronte dei vigili urbani, il Comune sta gestendo il concorso per portare a 12 unità gli agenti del Corpo. L’ultimo concorso per questo servizio era stato pubblicato più di 20 anni fa. Nello specifico saranno assunti due istruttori di vigilanza a tempo pieno e indeterminato, ai quali si aggiunge il terzo di categoria C: è stata nominata la commissione e nelle prossime settimane sarà fissata la data della prima prova scritta. Novità anche sul fronte dell’ufficio di staff con l’assunzione di un articolo 90, con contratto part-time al 50 per cento fino al 31.12.2024, per supportare l’attuazione del programma di mandato: si tratta di Michele Parenti, che, da segretario comunale ora cambia ruolo andandosi a occupare, in qualità di articolo 90, quindi figura di stretta fiducia del sindaco e su nomina diretta del primo cittadino, di supportare il sindaco e la giunta nello sviluppo dei tanti progetti strategici del mandato.

È stato infine pubblicato sul sito istituzionale del Comune l’avviso di mobilità volontaria per la copertura di un posto a tempo indeterminato di istruttore contabile nel settore programmazione economico-finanziaria.

Per partecipare c’è tempo fino alle 14 del 25 settembre utilizzando il Portale unico di reclutamento raggiungibile al link https:www.inpa.gov.it.

M.S.