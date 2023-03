Assunzione di stranieri come muratori e operai

E’ attivo il ‘decreto flussi’ che prevede l’assunzione di stranieri che servono in particolare nel settore edile, dove le aziende non trovano manodopera. Ecco alcune delle proposte pubblicate sul sito del Centro per l’impiego. Per informazioni: https:lavoro.regione.toscana.itToscanaLavoro.

MURATORI. Muratori e formatori in calcestruzzo nei cavi d’acciaio testati per l’armatura di strutture in cemento armato precompresso con un anno di esperienza nella mansione. Sede Pontremoli. Contratto a tempo determinato. Offerta MS-184379.

5 OPERAI. Si ricercano 5 operai manovali edili per azienda per lavori di isolamento termico, acustico e antivibrazioni. Utilizzo di materiale quali Pvc e alluminio; ponteggi, facciate, condizionamento. Sede Carrara. Offerta MS-184452.

2 MURATORI. Si ricercano due muratori con esperienza. Sede di lavoro Carrara. Contratto di lavoro a tempo indeterminato. Offerta MS-184271.