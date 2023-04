Assolto piccolo imprenditore cinese: non rapì il fidanzato della figlia

La mafia cinese non c’entrava nulla e tutta la vicenda giudiziaria si è di fatto rivelata un grosso equivoco, dovuto anche a problematiche nella traduzione in italiano delle varie dichiarazioni. E’ stato così assolto piuttosto clamorosamente ieri in Corte d’Assise (presidente il dottor Giuseppe Pezzuti) un piccolo imprenditore cinese residente a Capannori, finito alla sbarra con accuse pesantissime: sequestro di persona a scopo di estorsione, violenza privata e minaccia.

Come è riuscito a dimostrare il suo avvocato Riccardo Gambi, infatti, la vicenda che riguardava il presunto rapimento del fidanzato della figlia del commerciante cinese, finita addirittura all’attenzione della Dda di Firenze, era stata sostanzialmente travisata. L’episodio era accaduto nl 2019 a Capannori ed erano intervenute le forze dell’ordine chiamate dalla figlia.

Secondo la ricostruzione accolta dalla Corte d’Assise, il fidanzato, pur avendo le chiavi, era rimasto chiuso nel bar del padre della ragazza, dove aveva passato la notte d’intesa con la famiglia che non intendeva ospitarlo in casa. Ma lei si era preccupata perché lui non aveva un cellulare e non riuscendo a contattarlo aveva avvisato il 112.

Probabilmente sullo sfondo c’erano dissapori con la famiglia del ragazzo, legati anche al progetto di aprire una nuova attività intestata alla giovane coppia, che già conviveva. Il padre della ragazza aveva chiesto all’altra famiglia di investire una somma di 100mila euro in quel progetto per non essere il solo a impegnarsi economicamente. Questa richiesta è stata letta, forse per una traduzione approssimativa dal cinese, come un ricatto per consentire il matrimonio tra i due giovani.

E ci sono volute varie udienze al gup e poi nell’aula della Corte D’Assise per chiarire che non c’era stato alcun rapimento a scopo estorsivo. Tra l’altro i due giovani continuano a convivere col benestare delle famiglie. Lieto fine, insomma.