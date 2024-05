Assolto il pilota. David Castiglioni

Una conclusione attesa 12 anni, che riabilita e cambia la vita del pilota David Castiglioni, accusato di omissione di soccorso per i fatti della tragedia del rally Città di Lucca del 2012. In quell’occasione persero la vita alerio Catelani, 37 anni, e Daniela Bertoneri, 34 anni, pilota e navigatrice della Peugeot 207 S2000. I due si ribaltarono con l’auto, e Castiglioni, che passò poco dopo l’incidente, fu accusato di non essersi fermato per prestare soccorso. La corte d’Appello di Firenze, però, ha assolto Castiglioni in forma piena, perchè il fatto non sussiste.

"Una notizia che abbiamo aspettato 12 anni - raccontan ogli avvocati del pilota, Francesca Vanni e Riccardo Giannuzi -. Finalmente è stata fatta luce sulla vicenda, cancellando anche il velo di maldicenze e pregiudizi che Castiglioni ha dovuto sopportare per tutto questo tempo. Ha subito un’accusa infamante, che lo ha fatto soffrire tanto, e finalmente la verità è venuta a galla. Quando la corte d’Appello si è epsressa è stato un momento quasi da commozione. Ci è voluto tanto tempo, 12 anni sono molto lunghi, ma finalmente è uscita la verità dei fatti".