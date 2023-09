Associazione Volontari Ospedalieri: "Tante iniziative per i pazienti"

Molti dei volontari sono della Piana. E’ vero, spesso sono pensionati. Ma rinunciano a qualche ora dei rispettivi hobby e passioni, oltre che ai propri cari, per un’opera che, parafrasando la pubblicità di una nota carta di credito, non ha prezzo. Sono le persone che danno una mano all’AVO, acronimo di Associazione Volontari Ospedalieri che agisce sul territorio da circa 25 anni, all’interno della struttura ospedaliera, della Casa della Salute e dell’hospice. Stare accanto ai malati rappresenta un esercizio davvero elevato di altruismo. Perché le famiglie non sempre ci sono o sono disponibili in ogni momento. E senza sostituirsi ai parenti ma offrendo un contributo di tempo e di sorrisi, costituiscono una componente fondamentale dell’aiuto che si può dare in ogni nosocomio. "Saranno proposte diverse iniziative, per ribadire pubblicamente il valore del volontariato, soprattutto nel contesto della cultura di oggi – dichiarano i volontari - basata spesso su un protagonismo egoistico e individuale. Abbiamo provveduto ad acquistare ad esempio televisioni per alcuni reparti. Organizzeremo spettacoli di arte musicale varia. Il primo evento, con il patrocinio del Comune di Lucca, si svolgerà il 29 settembre presso l’auditorium di San Romano e vedrà la partecipazione del coro S.Cecilia di Marlia, della scuola "Atmosfera Danza" e la presenza di Manuela Villa, con la sua voce straordinaria.

Presenterà con la sua tradizionale simpatia e verve comica, Graziano Salvadori.

L’obiettivo, – proseguono gli esponenti dell’associazione, - è quello di portare all’attenzione del grande pubblico la nostra attività, per una più ampia visibilità, per testimoniare il profondo significato del volontariato veramente gratuito e per raccogliere fondi per i progetti già attivi o in elaborazione. Ci auguriamo che vi sia una ampia risposta, anche in previsione di una manifestazione prevista per dicembre di cui daremo successivamente notizia, con i relativi particolari e dettagli. Siamo abituati a vedere nei corridoi i volontari con i loro camici bianchi con il colletto azzurro, sempre gentili, sorridenti, capaci di interagire con i pazienti durante le ore di attesa o di solitudine. Non è scontato e possiamo averne bisogno tutti, è un lavoro di che consente di interagire con i ricoverati aiutandoli a trascorrere le lunghe attese".

Massimo Stefanini