Associazione Musicale Lucchese . E Lucca Classica in trasferta a Roma

"Oggi presentiamo un evento che rappresenta un’eccellenza vera, perché raccoglie in sé diverse eccellenze: i 100 anni dalla morte di Giacomo Puccini, i 60 anni di attività dell’Associazione Musicale Lucchese e le 10 edizioni del Lucca Classica Music Festival. In questi 170 anni “totali” c’è la cultura italiana, c’è la sua capacità di farsi testimone internazionale e di proiettarsi ben oltre. E Lucca rappresenta il centro in cui queste eccellenze si concentrano e si amplificano a vicenda". Così l’onorevole Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera dei Deputati, ha introdotto la conferenza stampa di lancio della Xª edizione del Lucca Classica Music Festival, nella sala stampa di Palazzo Montecitorio. Insieme a Mulè il presidente dell’AML Marco Cattani e il direttore artistico del festival Simone Soldati, che ha illustrato il programma di Lucca Classica, che si tiene dal 24 al 28 aprile. Alla conferenza anche l’onorevole Riccardo Zucconi che ha sottolineato l’importanza delle associazioni per la vita culturale e ha augurato lunga vita al festival e all’AML. E’ intervenuta anche Maria Talarico, presidente del Conservatorio “Boccherini” che collabora con Lucca Classica dalla prima edizione. Presenti inoltre Domenico Barbuto, segretario generale AGIS (Agenzia Italiana Spettacolo) e il musicologo Sandro Cappelletto.