Associazione Carabinieri Al servizio da un secolo

Era il 3 giugno del 1923 quando, anche a Lucca, fu costituita la sezione provinciale di mutuo soccorso dei reali carabinieri che riuniva tutti coloro che avevano prestato servizio nell’Arma. Meno di un mese dopo si tenne la prima assemblea. A distanza di 100 anni ecco i festeggiamenti per il primo secolo di vita dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Lucca che si snoderanno attraverso un articolato programma dal 9 all’11 giugno, presentato ieri in conferenza stampa. Vi hanno partecipato il generale in congedo Silvio Ghiselli che ha ricordato l’importanza dell’associazione e il suo ruolo nel volontariato e nella protezione civile, il presidente lucchese dell’associazione Giovanni Vetere e il suo vice Francesco Cesari, mentre per l’Arma è intervenuto il tenente colonnello Andrea Cassarà che ha portato i saluti del comandante provinciale, colonnello Arturo Sessa.

"Senza l’aiuto dei soci – ha spiegato Vetere – non avremmo fatto tutto questo o avremmo fatto qualcosa di limitato, siamo invece riusciti a creare un programma di tre giorni di con appuntamenti che sono convinto piaceranno". Totale l’adesione all’iniziativa dei Carabinieri in servizio, come ha spiegato il colonnello Cassarà: "Sono qui per testimoniare la vicinanza all’associazione di chi è in congedo: sosteremmo l’iniziativa per questa ricorrenza importante con tutto quello che sarà necessario".

Il programma è stato illustrato del vice presidente dell’associazione Cesari che ha ringraziato tutte gli enti e associazioni che hanno collaborato, a partire dalla Compagnia Balestrieri, che metterà la sua sede a disposizione per molti eventi, e la Fondazione dell’Antica Zecca che ha coniato una moneta speciale. Il via è per venerdì 9 giugno (ore 10,30) presso la Casermetta San Pietro, poi visita alla Mostra delle divise, oggetti e mezzi dell’Arma dal 1923 a oggi, realizzata grazie all’ausilio di soci collezionisti che rimarrà aperta nei tre giorni con orario 10-19. Alle 17, nella Casermetta San Pietro, la conferenza: "Carabinieri per sempre – L’Associazione Nazionale Carabinieri ieri e oggi". Sabato 10 giugno alle 10,30 nella Casermetta San Pietro conferenza su: "L’Organizzazione delle Specialità Ambientali dell’Arma dopo l’Assorbimento del Corpo Forestale dello Stato", poi l’incontro con la Squadra Cinofili dell’A.N.C., coordinata da Alessio Giani e dalla caposquadra Ilaria Mancini. Alle 17 in San Romano concerto della Fanfara "La Fedelissima" dell’Ispettorato per la Toscana dell’Associazione Nazionale Carabinieri, diretta da Egidio Fabio Menicucci, evento presentato da Emanuela Gennai. A seguire la sezione lucchese verrà insignita con l’attestato del Centenario della Presidenza Nazionale dell’Associazione Nazionale Carabinieri. Domenica 11 giugno, infine, alle 10,30 la Santa Messa in San Martino: durante la celebrazione verranno ricordati i Caduti.

Fabrizio Vincenti