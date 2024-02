Associazione 50&Più verso le elezioni del nuovo direttivo

E’ convocata per mercoledì 27 marzo alle 15.30 in seconda convocazione, nel salone di rappresentanza di Palazzo Sani (via Fillungo, 121) l’assemblea ordinaria annuale e straordinaria dei soci di 50 & Più Associazione provincia di Lucca. All’ordine del giorno, fra i vari punti, la relazione annuale del presidente Antonio Fanucchi (nella foto), l’esame e approvazione del rendiconto consuntivo 2023 e del preventivo entrate e uscite per l’anno 2024. In scaletta anche l’elezione del nuovo consiglio provinciale dell’associazione, che avrà mandato quinquennale, e del nuovo presidente.