Assi viari, si chiama in causa Giani "Intervenga per farci ascoltare"

I gruppi di maggioranza del consiglio comunale di Capannori, sugli assi viari chiedono al Governatore Eugenio Giani di guidare un percorso in cui i territori vengano ascoltati. "Tutto ciò affinché sia ristabilito il rispetto degli Enti locali e si proceda ad un confronto sulle modifiche necessarie perché il progetto sia utile per il territorio nella sua interezza". Il forte richiamo arriva da Pd, Luca Menesini Sindaco, + Capannori, Popolari e Moderati, Gruppo Misto-Pisani, Sinistra con Capannori secondo i quali è l’unico modo per adempiere al percorso compiuto con la Via (valutazione impatto ambientale) e con l’inchiesta pubblica, con la Regioneche sugli assi viari è l’Ente responsabile del collegamento fra Comuni e Anas.

"Un gesto grave e arrogante verso gli Enti locali e che incredibilmente – si legge in una nota, - trova l’appoggio del Comune di Lucca, a cui è bastato un incontro con ministro e commissario per abbassare la testa, smentendo di fatto quanto affermato fino a solo 3 mesi fa. Capannori – prosegue il documento - con coerenza, non accetta il compromesso e mantiene la posizione sempre sostenuta sul progetto che così com’è non va bene, perché altamente impattante e non sostenibile, oltre a non essere utile né per i cittadini, né per le aziende. Chiediamo che sia rivisto il tracciato sopraelevato fino a 8-9 metri sia nella parte iniziale, in quanto non ha alcun collegamento con le aziende di Marlia e San Pietro a Vico, lasciando le viabilità comunali come via dei Masini soffocate dal passaggio di più di 400 tir al giorno, sia nella zona dei Laghetti di Lammari, soggetta a vincolo ambientale, dove si prevede la costruzione di un terrapieno alto 5 metri e largo 10".

Sulla vicenda interviene anche il capogruppo Pd in consiglio comunale a Lucca, Francesco Raspini. "Ancora una volta il sindaco Mario Pardini non è di parola. Questa volta, ha ritrattato sugli assi viari, aprendo un conflitto con Capannori e smentendo quanto dichiarato in campagna elettorale. L’infrastruttura va fatta ma c’è bisogno di modifiche, occorre andare avanti con il protocollo con la Regione ed è fondamentale che l’iter venga condotto insieme al Comune di Capannori, perché su questa opera nessuno può ragionare come se fosse mondo a sé. Sorprende è la posizione di Pardini, passato dal promettere fuoco e fiamme contro Anas a dire che sono possibili solo modifiche minime. Eppure durante il ballottaggio, fu lui a dire ai cittadini che il progetto avrebbe dovuto subire profondi stravolgimenti, lasciando intendere che se fosse stato eletto, Lucca avrebbe avuto un atteggiamento molto duro con Anas. Alla faccia della coerenza".

Massimo Stefanini