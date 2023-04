Assi viari, sì al protocollo d’intesa Tolto il passaggio da via Chelini

Punto di svolta per gli assi viari. La giunta regionale ha dato il via libera al protocollo d’intesa fra Regione, commissario straordinario di Governo, Anas, Rfi, Provincia e i Comuni di Lucca e Capannori. Tra gli impegni c’è la costituzione di un tavolo tecnico, uno strumento di governance presieduto dal commissario e del quale fanno parte: Regione, i Comuni e la Provincia e Anas. Questo gruppo di lavoro servirà alla verifica delle osservazioni presentate dagli enti locali. "Come Regione – spiega l’assessore Baccelli- saremo garanti del percorso e affronteremo con serietà e impegno le modifiche richieste dagli enti locali per migliorare sensibilmente il progetto definitivo. Il protocollo – ribadisce ancora l’assessore - è volto ad eliminare il passaggio da via Chelini utilizzando un’opera che sarà realizzata da Rfi per il raddoppio ferroviario della Lucca-Pistoia, anticipando un tratto previsto dal secondo stralcio degli assi viari".