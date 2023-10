Assi viari: riunito il tavolo tecnico con tutti gli Enti

Gruppo di lavoro tecnico per gli Assi viari, finalmente qualcosa si muove. Dopo le polemiche dei mesi scorsi per la firma di un Protocollo di intesa tra Regione Toscana, Rfi, Anas, Provincia di Lucca, Comune di Lucca e Comune di Capannori (firma giunta non senza molti mal di pancia da parte di Capannori), è partito il tavolo tecnico. Nei giorni scorsi a Firenze si sono ritrovati il commissario straordinario di Anas per l’opera viaria, Eutimio Mucilli e i responsabili degli enti coinvolti nel protocollo che ha come scopo principale quello di eliminare, o limare, alcune criticità del progetto. Per il Comune di Lucca era presente l’assessore Nicola Buchignani, per quello di Capannori l’assessore Giordano Del Chiaro, mentre per la Provincia il presidente Luca Menesini.

Nei prossimi giorni, ogni ente coinvolto dovrà presentare dettagliatamente le osservazioni sulle criticità e dalla prossima settimana il tavolo dovrebbe entrare nel merito delle stesse per provare, il verbo è d’obbligo visto lo stato di avanzamento dell’opera, a superarle. Con il Protocollo d’intesa firmato nel marzo scorso, le parti, come si legge all’articolo 3, "si impegnano ad espletare tutte le azioni ed attività, di specifica competenza, volte a garantire lo sviluppo del progetto secondo il tracciato concordato e sopra precisato, sia nella fase progettuale che realizzativa ed il mantenimento della quota di finanziamento ed in particolare al rispetto di quanto richiamato al precedente art. 2". I firmatari concordarono anche "sull’opportunità di attivare le azioni necessarie per accelerare la progettazione della parte di opere del 2° stralcio degli Assi di Lucca con gli eventuali adeguamenti della viabilità di collegamento comprese nel nuovo tracciato, di cui all’Allegato 1 ed accorpare tutti i conseguenti lavori necessari, esclusi quelli di competenza di RFI, in un unico progetto da ricomprendere nel 1° stralcio e da ricondurre all’attuazione del Commissario".