Assi Viari, progetto condiviso Baccelli rassicura Menesini

"Saremo garanti del percorso e le modifiche richieste dagli enti locali per migliorare sensibilmente il progetto definitivo, saranno affrontate seriamente e approfonditamente".

Chiude così la nota ufficiale della Regione Toscana, attraverso le parole dell’assessore alle infrastrutture e mobilità Stefano Baccelli, a seguito dello stop sulla firma, da parte del Comune di Capannori, del protocollo d’intesa sugli assi viari. Lo aveva già detto, Baccelli; e lo ha ribadito. In questi giorni di frenetici contatti tra amministrazione comunale di Capannori, non disponibile "a piccole migliorie del progetto", e l’amministrazione Giani.

Ed ecco che l’assessore Baccelli torna a rassicurare la giunta Menesini.

"Dal 2006 – ricorda l’assessore alle infrastrutture Stefano Baccelli – stiamo lavorando come enti locali, Regione e parlamentari di diverse sensibilità politiche, alla realizzazione di un progetto cruciale che deve essere inserito ed integrato nel miglior modo possibile nel nostro territorio, e rispondere alle sue precipue esigenze. Siamo riusciti ad avere nel corso degli anni prima un progetto preliminare sull’intero sistema di mobilità, che è stato sottoposto sia ad una rigorosa valutazione d’impatto ambientale sia ad un’inchiesta pubblica, che volli fortemente – sottolinea Baccelli – da presidente della Provincia di Lucca proprio per recepire le istanze di enti locali, associazioni, cittadini".

Prosegue l’assessore: "Oggi abbiamo un progetto definitivo redatto da Anas che ha ricevuto il parere positivo della Regione Toscana, ma molte osservazioni da parte degli enti locali che meritano attenzione ed un possibile accoglimento; questo protocollo – precisa Baccelli – la Regione Toscana lo ha impostato nell’interesse degli enti locali e del territorio, in particolare proprio nell’interesse del Comune di Capannori, accogliendo la richiesta di modifiche su via Chelini voluta dall’amministrazione comunale e nel protocollo stesso è stato inserito il tavolo tecnico per le modifiche, anch’esso richiesto dai Comuni di Lucca e Capannori". La linea dell’amministrazione capannorese, però, si è resa determinata: no a piccole modifiche, sì ad ottenere ampie garanzie per il territorio e i suoi abitanti. Su questo, insomma, il tavolo tecnico deve dare garanzie. Gli esiti delle interlocuzioni, dicono negli ambienti, stanno volgendo al sereno, con l’amministrazione capannorese pronta a siglare il protocollo d’intesa: questione di giorni, c’è chi dice ore.

Maurizio Guccione