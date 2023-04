Assi Viari, possibile incompatibilità di Mucilli

Si torna a parlare di Assi viari. Questa volta si tratta di un’interpellanza parlamentare presentata dal deputato Devis Dori di Europa Verde – Alleanza Verdi e Sinistra il quale, nel documento indirizzato al Presidente del consiglio e ai ministri dell’economia e dei trasporti, mette al centro la "possibile incompatibilità – si legge nel testo dell’interrogazione – del commissario straordinario di Anas, Eutimio Mucilli", il dirigente delegato a seguire il sistema tangenziale degli Assi viari.

Si spiega nell’interrogazione: "Nella scorsa legislatura avevo sottoposto all’attenzione del Governo la situazione dell’amministratrice delegata di Rfi, Commissaria straordinaria del Governo per varie opere tra cui il nuovo collegamento ferroviario tra la città di Bergamo e l’aeroporto di Orio al Serio e la situazione dell’ing. Eutimio Mucilli, ad della Quadrilatero Marche Umbria Spa, Commissaria straordinaria del Governo per varie opere tra cui l’Autostrada Valtrompi; Mucilli però è Commissario straordinario anche del progetto infrastrutturale ‘Sistema Tangenziale di Lucca – Viabilità est di Lucca‘, quindi coinvolge anche il futuro di quell’opera".

Secondo il parlamentare, "il Governo Draghi scelse di non rispondere e ora mi aspetto che il Governo possa chiarire in breve tempo questo aspetto, considerato l’investimento di denaro pubblico per la realizzazione dei progetti". Ma il deputato sembra non essersi fermato a questo atto politico e afferma di "aver deciso di portare la questione all’Anac in modo che si possa esprimere".

Va avanti il parlamentare: "Nell’interrogazione sono esposte le argomentazioni giuridiche sulle quali si fonda il quesito; la questione è di enorme portata, perché potrebbe investire nomine commissariali disposte dal Governo con Dpcm, in particolare, il decreto legislativo 39 del 2013 all’articolo 11 prevede in modo esplicito l’incompatibilità tra l’incarico di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico e quella di commissario straordinario del Governo, e l’articolo 1, comma 2 precisa che con “amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico” si intendono, tra gli altri, anche l’incarico di amministratore delegato". Insomma, sugli assi viari, arriva una nuova "tegola", sempre che i richiami legislativi narrati trovino conferma.

Intanto, i co-portavoce lucchesi di Europa Verde-Verdi Lucca, Eros Tetti, Luca Fidia Pardini e Marta Glenda Lugano, sostengono come sia importante "continuare a seguire questa delicatissima questione insieme ai nostri rappresentanti in parlamento; sul territorio continua il movimento di coloro che si oppongono al devastante progetto, che rappresenterebbe un colpo durissimo alla tutela degli equilibri ambientali della Piana di Lucca".

Maurizio Guccione